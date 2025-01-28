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Giriş Tarihi: 28.1.2025 18:29

Otel yangınında hayatını kaybedenlere hakaret eden şahıs tutuklandı!

Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında 78 kişi feci şekilde can vermişti. Yangında vefat edenlerin yakınlarına ait kişisel verileri paylaşan ve hayatını kaybedenlere hakaret eden şüpheli F.A.,(20) tutuklandı.

AA
Otel yangınında hayatını kaybedenlere hakaret eden şahıs tutuklandı!

Grand Kartal Otel'deki yangında yaşamını yitirenlere yönelik eylemleri nedeniyle gözaltına alınan F.A'nın (20) Nevşehir Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Nevşehir Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen F.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli F.A'nın, yangında vefat edenler ve yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı sosyal medya platformundaki grubun yöneticisi olduğu öğrenildi.

YERLİKAYA DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden",

onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettikleri öne sürülen kişilerden Aksaray'da ikamet eden B.M.D. (21), Nevşehir'de ikamet eden F.A. ve Bitlis'te ikamet eden D.D'nin (19) gözaltına alındığını duyurmuştu.

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Otel yangınında hayatını kaybedenlere hakaret eden şahıs tutuklandı!
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