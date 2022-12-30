Otel yangınında ölü sayısı 25’e yükseldi

Kamboçya'nın Banteay Meanchey eyaletine bağlı Poipet kentinde kumarhane işletmesi olan 17 katlı Grand Diamond City Oteli'nde 28 Aralık gecesi çıkan yangının ardından ilk etapta 10 kişinin öldüğü açıklanmıştı. 12 saatten uzun sürede kontrol altına alınabilen yangının ardından yapılan arama kurtarma çalışmalarında odalarda 6, merdivenlerde 9 ceset daha bulundu. Böylelikle yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiği bildirildi. Yangında en az 60 kişi yaralanırken ölü sayısının artabileceği bildirildi. Ön soruşturmaya göre, yılbaşı süslemelerinde kullanılan ışıklı dekorasyon ürünlerinin ısınarak yangına yol açtığı bildirildi. AA