Ferdane Kurt, 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde öldürülmüştü... Katil için istenen ceze belli oldu

Bayrampaşa'da bir otelde 3 yaşında çocuğu ile kalan Ferdane Kurt, aynı otelde kalan Cemil Yar'ın odasında iple boğulmuş halde ölü bulunmuştu. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Cemil Yar ile ilgili Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.



Savcının mütalaasında sanığın cinayeti anlık işlediği, tasarlamadığı yönünde görüş bildirildi. Sanığın olay öncesinde güvenlik kamerasını bozduğu, ancak bu eylemin cinsel birlikteliklerinin öğrenilmesini önlemeye yönelik olup olmadığının belirgin olmadığı aktarıldı.



Bu nedenle sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.



Mütalaada, İstanbul Adli Tıp Kurumu raporuna göre sanığın akli dengesinin yerine olduğu tespitine yer verildi.

BİLGİSAYAR İSTEDİ

Savcının mütalaasına karşı savunma yapan sanık Cemil Yar, "25 yaşından sonra okuma yazma öğrendim. Sizler kadar bilgi sahibi değilim. Belki anlattıklarım size saçma gelecek, 'Neden şimdiye kadar sustun' diyeceksiniz ama ben kimseye güvenemiyorum. Anlatsam belki vatan haini olacağım, PKK'lı olacağım, FETÖ'cü olacağım. Maktulün 3 yaşında bir çocuğu var. Sosyal Hizmetler çalışması için çocuk ile annesini İstanbul'a getiriyor. Maktulün yakınlarının 'şehit edildi' demesi benim çok ağrıma gitti. Ben şehit nedir bilirim, benim içimi okumadan ne istediğimi bilmeden suçlandım. Ben bu devlet için iki kere askerlik yapmış bir insanım, devleti anlamak için gitmiştim. Bana bir bilgisayar, telefon verin ya da 5-10 lira para verin kendimi açıklayayım size" ifadelerini kullandı.

"TASARLAMA" İTİRAZI

Ferdane Kurt'un ailesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları ise savcının mütalaasına katılmadıklarını bildirdi. Aile ve Bakanlık avukatları, sanığın olay öncesinde Ferdane Kurt'u boğduğu ipi almış olmasına dikkat çekerek, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.



Sanık avukatı, mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak için süre talep etti.



Cemil Yar'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.

Bayrampaşa’da otelde öldürülen Ferdane Kurt davasında mütalaa