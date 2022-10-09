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Giriş Tarihi: 9.10.2022 16:31 Son Güncelleme: 9.10.2022 16:35

Otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir otelde kayıtsız şekilde konaklayan 66 kaçak göçmen yakalandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarını genişletti. Bu kapsamda kentteki bazı apart ve otellerde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Armutalan Mahallesi'nde yapılan denetimlerde bir otelde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 66 düzensiz göçmenin olduğu belirlendi.

Yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen düzensiz göçmenler yakalanarak polis merkezine götürüldü. Otel işletmecisine ise kimlik bildirimi yapmadığı için idari yaptırım uygulandı.


Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi.

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Otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı
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