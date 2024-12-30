Otelde çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu! Otel müşterileri dumandan mahsur kaldılar

Beyoğlu Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Maç Çıkmazı'nda bulunan 6 katlı otelin bodrum katında, yangın saat 15.00 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, paniğe neden oldu.

Otelde bulunan vatandaşlar yangın alarmının çalmasıyla kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, otelin çevresinde güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Otelde mahsur kalan bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen kedi, yaklaşık 40 metre uzaklıkta bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin oksijen taktığı kedinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayda yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu.