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Giriş Tarihi: 4.3.2022

Otelde dehşet

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Otelde dehşet

Almanya’dan gelen Ebru Cüzdan, İstanbul Boğazı’na kıyısı bulunan otelin 7’nci katından düşerek öldü. Yüzünde tırnak izleri bulunan sevgilisi Özgür Aydoğan ise gözaltına alındı

İstanbul Boğazı'na kıyısı bulunan lüks otelde önceki gece facia dolu bir olay meydana geldi. Almanya'nın Hamburg kentinden gelen Ebru Cüzdan (42) otelin 7'nci katından beton zemine düşerek ağır yaralandı. Talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede öldü. Dini nikâhla birlikte yaşadığı Özgür Aydoğan (41) emniyette sorguya alındı. Olay, Ortaköy Yıldız Mahallesi Ortaköy Salhanesi Sokak üzerinde bulunan ünlü bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Ebru Cüzdan ile sevgilisi Özgür Aydoğan, Ortaköy'deki otele 25 Şubat'ta giriş yaptı. Önceki gece bir gece kulübüne giden çift arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.



TARTIŞMA ANI KAMERAYA YANSIDI
Otele dönen çift, lobide de tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın alevlenmesinin ardından, güvenlik kameralarına da yansıyan o anlarda, Özgür Aydoğan, Cüzdan'ı yerde sürükleyerek odasına götürdü. Odada yaşanan arbedenin ardından saat 01.15 sıralarında Ebru Cüzdan otelin 7'nci katındaki odadan aşağı düştü. Beton zemine çakılarak ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olayın ardından otele gelen polis, yüzünde tırnak izleri bulunan Özgür Aydoğan'ı gözaltına alındı. Ebru Cüzdan'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yüzünde tırnak izleri olan eşi Özgür Aydoğan gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Görgü şahitlerinin de ifadesine başvuran ekipler olayın cinayet mi, yoksa düşme mi olduğunu araştırıyor. - -

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