Otelde dehşet anları

Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde çıkan yangın korkulu anlar yaşattı. Beldibi Mahallesi'nde bulunan bir otelde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, alevli bir yangın olmadığını, dumandan etkilenen bazı misafirlerin odalarının balkonlarına çıktığını söyledi. İtfaiyenin yangın merdiveni ile tahliyeleri gerçekleştirdiğini belirten Şahin, tüm ilgililerin kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüttüğünü bildirdi. Şahin, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ifade etti. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz da 550 yatak kapasitesine sahip otelde, yangın sırasında misafir olan 270 kişinin kendi imkanlarıyla otelden çıktıklarını söyledi. Balkonlarda mahsur kalan 48 kişinin itfaiye ekiplerince kurtarıldığını ifade eden Solmaz, "Yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 8 misafir kontrol amaçlı olarak hastanelere sevk edildi. Sağlık durumları iyi" diye konuştu.