Otelde işlenen cinayette 3 kişi adliyeye sevk edildi







Darıca İlçesi Emek Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde hizmet gösteren bir otelde, akşam geç saatlerde meydana gelen olayda, otele bir erkek ile birlikte geldiği öğrenilen yabancı uyruklu Lola Ibatova, otel görevlileri tarafından odasında hareketsiz bir şekilde yerde yatarken bulundu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine, bölgeye gelen sağlık ekipleri yapmış oldukları kontrollerde genç kadının öldüğünü belirledi. Polis olayla ilgili olara geniş çaplı soruşturma başlattı.

KAMERADAN TESPİT EDİLDİ

Başına darbe aldığı ve boğazının sıkıldığı belirlenen kadının cansız bedeni adli incelemeler için morga kaldırılırken, öldürülen kadının otele birlikte geldiği kişinin tespiti için güvenlik kameraları incelendi. Kameralarda yapılan incelemeler sonucu genç kadının otele M.H isimli 21 yaşındaki genç ile geldiği belirlendi. Öte yandan Araştırmalar devam ederken, M.H'nin bazı yakınları otelde görüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yakınlarının durumu polise anlatması üzerine, evde olduğu öğrenilen M.H gözaltına alındı. Ayrıca olayı öğrenip delilleri yok etmek amacıyla otele geldikleri değerlendirilen babası E.H ve amcası M.H'de gözaltına alındı Kısa bir süre sonra askere gideceği öğrenilen gencin polise verdiği ilk ifadesinde alkollü olduğu ve olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.