Haberler Yaşam Haberleri Otelde kavga kanlı bitti
Giriş Tarihi: 19.1.2022 10:36 Son Güncelleme: 19.1.2022 10:43

Otelde kavga kanlı bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Otelde kavga kanlı bitti

İstanbul Beyoğlu’nda yabancı uyruklu bir adam, dışarıda tanışıp otel odasında misafir ettiği bir şahıs tarafından 5 yerinden bıçaklandı. Yaralı halde odadan çıkan adam merdivenden düştü. O anları gören otel görevlileri polise haber verdi. Çalışma başlatan polis şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Mohammad Ali Tajbakhsh akşam saatlerinde gezerken Cem A. ile tanıştı. Dışarıda bir süre vakit geçirmelerinin ardından Cem A., Tajbakhsh'a kalacak yeri olmadığını söyledi. Bunun üzerine Tajbakhsh, Cem A. ve onun bir arakdaşına kendisiyle otelde kalabileceklerini söyleyerek davet etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde semtte bulunan bir otele gelerek oda tutan 3 şahıs, alkol alarak sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Tajbakhsh ve Cem A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Odada eline bıçak geçiren şahıs, Tajbakhsh'yı 2 kez karnından, 3 kez de ayağından bıçakladı. Olayın ardından Cem A.'nın arkadaşı hızla odadan kaçtı. Kanlar içerisinde kalan adamı gören otel görevlileri polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.



İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mohammad Ali Tajbakhsh'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, bıçaklanan adamla görüştükten sonra güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri, görüntülerden önce şahsın eşkalini sonra da kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’
Son dakika: İBB’ye böyle çöktüler! CHP'li yönetim borç batağına sürükledi
Son Dakika: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika: Gaziantep Valisi Davut Gül'den yeni açıklama! Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu kapanmıştı!
Etek altı sapığı beyin cerrahı çıktı!
HDP'li vekil Semra Güzel hakkında ek fezleke! PKK kuryesi anlattı, HTS kayıtları belgeledi
Son dakika: Sırbistan ile anlaşmalar imzalandı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
SON DAKİKA | Kamu işçisi 2022 ikramiye tarihleri belli oldu! İlave tediye 2022 ne zaman hesaplara yatacak?
Beyaz Saray: Rusya her an Ukrayna'ya saldırabilir!
SON DAKİKA | Emekliler, memurlar, dul yetim maaşı alanlar dikkat! 'Ek zam' ne zaman hesaplarda olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Otelde kavga kanlı bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA