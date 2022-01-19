Otelde kavga kanlı bitti

Beyoğlu Çukur Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Mohammad Ali Tajbakhsh akşam saatlerinde gezerken Cem A. ile tanıştı. Dışarıda bir süre vakit geçirmelerinin ardından Cem A., Tajbakhsh'a kalacak yeri olmadığını söyledi. Bunun üzerine Tajbakhsh, Cem A. ve onun bir arakdaşına kendisiyle otelde kalabileceklerini söyleyerek davet etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde semtte bulunan bir otele gelerek oda tutan 3 şahıs, alkol alarak sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Tajbakhsh ve Cem A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Odada eline bıçak geçiren şahıs, Tajbakhsh'yı 2 kez karnından, 3 kez de ayağından bıçakladı. Olayın ardından Cem A.'nın arkadaşı hızla odadan kaçtı. Kanlar içerisinde kalan adamı gören otel görevlileri polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.





İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Mohammad Ali Tajbakhsh'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Adamın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, bıçaklanan adamla görüştükten sonra güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekipleri, görüntülerden önce şahsın eşkalini sonra da kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda saldırgan yakalanarak gözaltına alındı.