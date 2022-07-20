Otelden düşen kadının gerçek kimliği belli oldu! Son görüntüleri ortaya çıktı

Görüntüde Olifrenko'nun sendeleyerek yürüdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıyor. Konuyla ilgili gözaltına alınan F.K. emniyetteki ifadesinde; "Dışarda perişan halde gördüm, birlikte otele gittik. Odada biraz kaldıktan sonra dışarı çıktı bende peşinden gittim. Kendini aşağı attı" dediği öne sürülmüştü. F.K. işlemlerinin ardından serbest kalmıştı.

Olay, önceki gün gece saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak'ta bulunan otelde meydana geldi. İddiaya göre, otelde kalan yabancı uyruklu kadın, henüz belirlenemeyen nedenle yüksekten düştü. İhbar üzerine olay yerine, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde Aleksandra V. adına kayıtla otele giriş yaptığı öğrenilen Rus uyruklu kadının gerçek kimlik tespiti için çalışmalar başlatıldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hayatını kaybeden kişinin 24 yaşındaki Rus vatandaşı Sofia Olifrenko olduğu ortaya çıktı.

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"ÇATIYA ÇIKTI KENDİNİ ATTI"

Olay yerine gelen savcı ile olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde incelemelerde bulunmuş konuyla ilgili genç kızla otele gelen F.K. da gözaltına alınmıştı. F.K. emniyetteki ifadesinde.; "Rum mezarlığının orada gördüm. Yürüyecek durumda değildi. Birlikte otele gittik. Odada uyuduk. Ardından sakince kapıdan çıktı ben de arkasından çıktım. Çatıya gidip kendini aşağı attı" dediği öne sürüldü. Gözaltına alınan F.K. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Sofia Olifranka'nın ölmeden önceki son görüntüsü de ortaya çıktı çıkan görüntülerde Sofia Olfrenko'nun sendeleye sendeleye yürüdüğü ve güçlükle ayakta durduğu görülüyor. Olifrenko'nun kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından çıkacak raporla belli olacak.