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Giriş Tarihi: 9.6.2022 16:57

Otelden düşerek ölmüştü... Ebru Cizdam ölümünde eşe takipsizlik verildi

DENİZ YUSUFOĞLU DENİZ YUSUFOĞLU
Otelden düşerek ölmüştü... Ebru Cizdam ölümünde eşe takipsizlik verildi

Beşiktaş'ta bir otelin 7'nci katından düşüp yaşamını yitiren Ebru Cizdam'ın ölümüyle alakalı devam eden soruşturma tamamlandı. Savcılık Ebru Cizdam ile olay öncesinde yaşanan arbedeye ilişkin görüntülerin çıkması ve düşme anına ilişkin kamera kaydı olmaması nedeniyle tutuklanıp serbest bırakılan eşi Özgür Aydoğan hakkında takipsizlik kararı verdi.

Ebru Cizdam 25 yıldır imam nikahlı olduğu Özgür Aydoğan ile kaldığı otelde 3 Mart 2022'de saat 01.10 sıralarında 714 numaralı odanın terasından düşerek yaşamını yitirdi. Birlikteliklerinden biri 16, diğeri 23 yaşında iki de çocukları da bulunan Özgür Aydoğan ile Ebru Cizdam arasında olay öncesinde odalarına girmek üzereyken tartışma ve arbede yaşandı. Bu arbedeye ilişkin otel görüntülerinin olması ancak düşme anına ilişkin ise kamera kaydı bulunmaması nedeniyle eylemin kendisine bağlı olarak mı, eşinin eylemine bağlı olarak gerçekleştiği konusunda şüphe üzerine "Kasten öldürme" suçundan soruşturma başlatıldı. Özgür Aydoğan, o gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Özgür Aydoğan ifadesinde, 2 Mart'ta eşiyle otelden ayrılarak bir gece kulübüne gittiklerini, yaklaşık dörder bira ve 5-6 tekila içtiklerini, saat 00.00 sıralarında eşinin oynamaya başladığını, kulüpte bulunan başka kadınları oynamaları için kollarından tutup sahneye çekmeye çalıştığı, bu sırada kendisinin eşini masalarına götürmek istediği, bundan dolayı eşiyle tartıştığını, eşinin yüzünü tırmaladığını anlattı.

''DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ''

Aydoğan, eşini pistten indirip hesabı kapattıktan sonra yaklaşık 300 metre uzaklıktaki otele yürüdüklerini belirterek "Ona, 'Neden insanları oynamaya zorluyorsun' dedim. Bana tekrar kulübe dönmek istediğini söyledi. Mahalle bekçileri bir sorun olup olmadığını sordu. Daha sonra otele girdik. Otele girerken bir sıkıntı yoktu. Eşim odaya girmek istemediği için kendisini yere attı. Onu odaya sokabilmek için kollarından tutup sürükledim. Eşimin çantasındaki oda anahtarını bulmaya çalışıyordum, bu sırada eşim de eliyle bana vurmaya çalışıyordu. Kapıyı açtığımda eşim ayağa kalkıp gitmişti. Ben önce içeri girdim. Sonra eşimi aradım. Onu yangın merdivenlerinde oturmuş halde beklediğini gördüm. Odaya getirdim. Eşim sigara içmek için terasa çıktı. Ben de elimi yüzümü yıkamak için lavaboya gittim. Daha sonra ben de sigara içmek için terasa çıktım. Eşimi teras devamındaki çatı kısmına çıktığını ve denize baktığını gördüm. 'Ona ne yapıyorsun' diye sorunca bana döndü ve adım atarken dengesini kaybedip düştü" dedi.

TAKİPSİZLİK VERİLDİ

Soruşturma sonunda savcılık, Ebru Cizdam'ın odaya girdikten sonra çizmelerini çıkarıp balkona çıktığı, sonrasında teras köşedeki oturma yerinden istifade edip cam korkuluğu aşıp terasın çatı bölümüne ulaştığı, buradayken terasa çıkan Özgür Aydoğan'ın seslenmesi üzerine ona bakarken alkol ve uyuşturucu etkisinde dengesini kaybederek düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Savcılık 5 Mayıs 2022'de tahliye edilen Özgür Aydoğan hakkında takipsizlik kararı verildi.

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Otelden düşerek ölmüştü... Ebru Cizdam ölümünde eşe takipsizlik verildi
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