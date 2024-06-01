Otele bombalı saldırıyla ilgili 5 gözaltı

Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi 1. Değer Sokak'ta bulunan otele motosikletle gelen bir kişi pimini çekmediği el bombasını attı. Otelde bulunan bir kişi ise silahla ateş ettiği şüpheliyi yaraladı. Şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosikletli saldırganı ateş edip yaralayan kişinin otelde konakladığı, olayın ardından kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, motosikletli saldırgan ile silahlı kişi arasında husumet olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Bu kapsamda, yapılan çalışmalarda bombalı saldırı eyleminin faili olduğu tespit edilen 4 şüpheli ve olay sonrasında otelden çıkarak saldırı düzenleyen şahsa silahla ateş ettiği tespit edilen iki şüpheliden biri aynı gün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınmış olup, Soruşturma titizlikle devam ediyor.