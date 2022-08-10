Otele giriş yaptıktan 2 saat sonra boğularak hayatını kaybetti

İstanbul'dan Antalya'nın Kemer ilçesine tatile gelen Yasin Sönmez (32) otele giriş yaptıktan 2 saat sonra denizde boğularak hayatını kaybetti. Oğullarının ölüm haberini alan baba Oktay Sönmez gözyaşlarına boğuldu. İstanbul Bağcılar'da giyim mağazasında ürün inceleme müdürü olarak çalışan Yasin Sönmez, tatil için Kemer ilçesindeki 5 yıldızlı otele 9 Ağustos Salı günü saat 14.00 sularında giriş yaptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Odasına yerleşen Yasin Sönmez saat 16.00 sularında otelin plajına indi. Birkaç dakika sonra serinlemek için denize girdi. Az yüzme bildiği öğrenilen Sönmez, onlarca kişinin arasında suda çabalamaya başladı. Olayı fark edenler ve plajdaki görevliler Yasin Sönmez'i kıyıya çıkardı. Kumsalda yapılan ilk müdahalenin ardından Kemer'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

MEMLEKETİNE GÖTÜRÜLDÜ

Üzücü haberi alan Yasin Sönmez'in memleketi Zonguldak Çaycuma ilçesi Esenlik Köyü'nde oturan baba Oktay Sönmez ile eniştesi Hamdi Aktaş Antalya'ya geldi. Oğlunun otel girdikten 2 saat sonra boğularak hayatını kaybettiğini belirten acılı baba, "Otelin güvenlik kameralarında oğlum saat 14.00'de otele giriş yapıyor. Saat 16.00'de plaja iniyor. 16.25'de ise denize girdikten 2 dakika sonra olay meydana geliyor. Kıyıya çok yakın bir noktada onlarca kişinin yanında boğulma meydana geliyor. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" dedi.

Otopsi işlemlerinin ardından Yasin Sönmez'in cansız bedeni karayolu ile toprağa verilmek üzere Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Esenlik Köyü'ne götürüldü. Enişte Hamdi Aktaş Yasin'in köy mezarlığında toprağa verileceğini söyledi.