Oteli kundaklama girişiminde bulunan şahıs yakalandı! 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası çıktı

İstanbul Büyükada Maden Mahallesi'nde bulunan bir otele 24 Şubat'ta tuvaleti kullanmak için izin isteyerek giren bir şahıs, müşterilerin istirahat etmesi amacıyla konulan koltuğu daha önceden hazırladığı Molotof ile yaktı. Alevlerin otelde yükselmesiyle oluşan panik havasından faydalanıp adadan kaçan şahısın yakalanması amacıyla emniyet güçleri 'Faili Meçhul olayları aydınlatmaya' yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda otelin giriş iç kısmını gösterir kamera görüntüleri incelendi. Kafasında kapüşon olan, beyaz maskeli, uzun kaşe montlu bir şahsın otelin iç kısmından gelerek elinde yanar vaziyette bulunan bir nesneyi otelin girişinde bulunan koltuğun üzerine bırakarak hızla uzaklaştığı ve koltuğun bu şahsın bıraktığı yanar vaziyetteki nesne ile yanmaya başladığı tespit edildi. Büyükada dahilinde yapılan kamera araştırmalarında şüpheli şahsın 24 Şubat saat 10:50 sıralarında Şehir Hatları Vapuru ile Büyükada'ya geldiği, olayı gerçekleştirdikten sonra aynı gün saat 15:30'da özel bir firmaya ait yolcu motoru ile Eminönü'ne hareket eden tekneye bindiği tespit edildi. Konu ile alakalı yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli şahsın Büyükada'dan hareket eden tekneden saat 17.30 sıralarında Eminönü'nde indiği, Eminönü'nden yürüyerek Sirkeci Marmaray İstasyonuna gittiği, Gebze yönüne hareket eden Marmaray'a bindiği ve saat 19.30 sıralarında Marmaray Gebze İstasyonu'nda indiği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine bölgedeki Emniyet Birimleri ile irtibat kurularak konu hakkında bilgilendirildi. Eşkal doğrultusunda yapılan müşterek çalışmalarda eşkale uyan ve kimlik bilgilerini daha sonradan K. K. isimli olduğu belirlenen şahıs Kocaeli'ne bağlı Gebze'nin Bağlarbaşı mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde durduruldu. K. K. ekiplere oteli Motolof ile kundakladığını kabul etti.

Ekipler tarafından yapılan GBT sorgulamasında ise 'Başkasını bir malın teslimi veya malın alınmasına karşı koymaya mecbur kılmak suretiyle yağma' suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve yakalama emri olduğu ortaya çıktı. Şahıs Darıca Güvenlik Büro Amirliği'nden teslim alınarak gerekli yasal işlemleri yapılmak üzere Büyükada Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.