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Giriş Tarihi: 24.8.2023 20:34 Son Güncelleme: 24.8.2023 20:35

İstanbul'da otelin çatısında çıkan yangın korkuttu

İstanbul Boyoğlu'ndaki 5 katlı otelin çatı katında patlama ile birlikte başlayan yangın korku ve paniğe neden oldu. Oteldeki personel ve müşteriler tahliye edilirken yangın çalışanların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul’da otelin çatısında çıkan yangın korkuttu

Yangın, Şehit Muhtar Mahallesi Nane Sokak üzerinde bulunan 5 katlı otelin çatı katında saat 07.30 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı. Otelin çatı katında dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıdan çıkan alevler kısa sürede binanın yan tarafına sıçradı. Vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle bir yandan yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da itfaiye ekiplerine haber verdi. Paniğe kapılan oteldekiler ise hızla tahliye edildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saat süren çalışmayla söndürüldü. Otelde çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

"PATLAMA İLE BİRLİKTE HERKES DIŞARIYA ÇIKTI"

Mahalle sakini Mustafa Arslan "Biz yan taraftaydık. Bir anda patlama oldu. Klimaların çalışmasından dolayı elektrikten kaynaklı bir patlamaymıydı bilemiyoruz. Hemen oteli boşalttık. Herkes dışarıya çıktı. Şuan otelde kimse yok. Yangın çıkan oteldeki herkes yabancıydı. İtfaiye yangını kontrol altına aldı" dedi.

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İstanbul'da otelin çatısında çıkan yangın korkuttu
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