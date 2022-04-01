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Giriş Tarihi: 1.4.2022 11:09

Otelin hava menfezi mazgallarını çalan hırsızlar yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Otelin hava menfezi mazgallarını çalan hırsızlar yakalandı

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; bir otelin hava menfez mazgallarını çalan iki kişiyi yakaladı.

A.K. ve Y.Ç. isimli iki kişi; Şişli İlçesi'ne bağlı İnönü Mahallesi Dolapdere Caddesi üzerinde bulunan bir otelin kapı girişinde yerde bulunan hava menfezi mazgallarını çaldı. İki kişinin olayı gerçekleştirdikten sonra çaldıkları mazgalları "Çek Çek" adı verilen el aracına koyarak olay yerinden hızla kaçtıkları tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesiyle açık kimlikleri tespit edilen iki kişi; Şişli İlçesi'ne bağlı Eskişehir Mahallesi Akağalar Caddesi'nin üzerinde Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan dolayı adliyeye sevk edilen iki kişi de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Otelin hava menfezi mazgallarını çalan hırsızlar yakalandı
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