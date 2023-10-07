Otelin mührünü sökmüşler

Geçtiğimiz mart ayında İstanbul Pendik'te 3 kişinin ölümüne neden olan otel yangını ile ilgili iddianame tamamlandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede; yangının, resepsiyondaki elektrikli sobadan kaynaklanmış olabileceği ihtimali değerlendirildi.İddianamede; otelin "Yangınla mücadele edilemez" denilerek mühürlenip ruhsat verilmediği ancak otel müdürleri Cihan Şah ve Murat Şah'ın müşteri kabul ettiği aktarıldı.Yangının zemin kat resepsiyon bölümünden başladığını göz önünde bulunduran savcılık, resepsiyonistin olay anında uyumayıp görev yerini çocuklarına bırakmasa yangının kısa sürede söndürüleceği belirtildi. Müdürlerin birinci, resepsiyonistin ise ikinci dereceden kusurlu olduğu belirtildi. 3 şüphelinin 15 yıla kadar hapsi istendi. Ev hapsi şeklindeki adli kontrole uymayan müdürlerin tutuklanmasına karar verildi. Yargılama aralık ayında başlayacak.