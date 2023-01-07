Otelin tavanı çöktü: 10 yaralıçöktü

SarıkamışHarekâtı'nın 108. yılı etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki otelde düzenlenen ve farklı illerden gelen gençlerin yer aldığı belgesel gala gösteriminde salonun tavanı çöktü. Bazı kişiler yıkıntının altında kalarak yaralandı. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda hafif yaralanan 10 kişi, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada can kaybı yaşanmadığını, hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.