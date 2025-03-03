Otellere fuhuş operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçunu işleyenlere yönelik operasyon yapıldı. Otellerde çalışan müdür ve sahiplerinden 12 şüpheli, fuhşa yer temin ettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı. Kurtarılan 30'dan fazla mağdur kadın, otel görevlilerinin konaklama başına pay aldığını iddia etti. Fuhuşla Mücadele Komisyonun aldığı karar gereğince 4 otele kilit vuruldu. Otellerinse mühürlenen kapılara, "Tadilat nedeniyle kapalıyız" afişleri asarak mühürleri örttüğü görüldü.