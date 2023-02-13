Otellere yerleştirilen depremzede sayısı 100 bine ulaştı

TÜROFED'den edinilen bilgiye göre ise, Antalya, Alanya, Manavgat, Fethiye, Bodrum, Marmaris, Kapadokya, Kuşadası, İzmir, Çanakkale, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Mersin, Balıkesir, Bursa, Ankara, Bolu, Samsun, Diyarbakır, Van ve bu kentlerin ilçelerinde açık otellerde belirli kontenjanlar oluşturuldu. Özellikle de hem Akdeniz hem de Ege bölgesinde kış dönemi nedeniyle kapalı oteller açtırılarak, devreye alındı. TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, şu ana kadar deprem bölgesinden AFAD ve Valilikler koordinasyonunda 21 ildeki otellere yerleştirilen depremzede sayısının 100 bine ulaştığını söyledi. Çorabatır, "Sezon nedeniyle geçici süre kapalı olan otelleri açtırıyoruz. Bu süreci hep birlikte aşacağız" dedi.