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Giriş Tarihi: 13.2.2023 15:24

Otellere yerleştirilen depremzede sayısı 100 bine ulaştı

Kahramanmaraş merkezli 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, AFAD ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve bağlı bölge birlikleri organizasyonuyla deprem bölgesindeki 10 ilden şu ana kadar 21 ildeki otellere 100 bine yakın kişi yerleştirildi.

DHA
Otellere yerleştirilen depremzede sayısı 100 bine ulaştı

Depremzedelerin büyük bölümü AFAD organizasyonuyla uçaklar ve otobüslerle, bazıları da kendi araçlarıyla Antalya, Muğla, Mersin gibi iller başta olmak üzere birçok ile nakledildi. Antalya Valiliği'nin verilerine göre, kente gelerek oteller ve kamu kurumlarına ait misafirhanelere yerleytirilenlerin sayısının 55 bini aştığı belirtildi.

TÜROFED'den edinilen bilgiye göre ise, Antalya, Alanya, Manavgat, Fethiye, Bodrum, Marmaris, Kapadokya, Kuşadası, İzmir, Çanakkale, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Mersin, Balıkesir, Bursa, Ankara, Bolu, Samsun, Diyarbakır, Van ve bu kentlerin ilçelerinde açık otellerde belirli kontenjanlar oluşturuldu. Özellikle de hem Akdeniz hem de Ege bölgesinde kış dönemi nedeniyle kapalı oteller açtırılarak, devreye alındı. TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, şu ana kadar deprem bölgesinden AFAD ve Valilikler koordinasyonunda 21 ildeki otellere yerleştirilen depremzede sayısının 100 bine ulaştığını söyledi. Çorabatır, "Sezon nedeniyle geçici süre kapalı olan otelleri açtırıyoruz. Bu süreci hep birlikte aşacağız" dedi.

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Otellere yerleştirilen depremzede sayısı 100 bine ulaştı
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