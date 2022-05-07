Otistik çocuklara ölümüne spor

20 yaşındaki otizmli Barış Gödekoğlu, 2015 yılında Sarıyer'deki spor ve yaşam merkezine yatılı olarak verildi. Eğitim gördüğü sırada Gödekoğlu'nun o yıllarda kolu kırıldı. Bisikletten düşerek kolu kırıldığı belirlenen genç çocuğun ailesi, kurum hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Barış Gödekoğlu ile aynı spor ve yaşam merkezine giden aynı yaştaki Ahmet Sürücü'nün ailesi bu durumdan haberdar oldu.

OTİZİMLİ ÇOCUKLARA EZİYET GİBİ BAKIM

Ahmet'in annesi Zehra Sürücü, oğlunun vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar olduğunu fark etti. Kurum yetkililerinden ise spor yaptıkları sırada oğlunun yaralandığına dair yanıt aldı. Yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Zehra Sürücü "Bir gün oğlumu okuldan almaya gittiğimde oğlumu banyo havlularına sarılmış, her yerine buz konulmuş, vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar ve yüzü gözü mor şekilde gördüm. Kurum yetkilisi Erbil Ç. merdivenden düştüğünü söylediler" dedi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında aynı bakımevinde hayatını kaybeden Mustafa Recep Koç'un annesi de olayla ilgili şikayetçi olduğunu beyan etti. Mustafa Recep Koç'un annesi Kadriye Koç, "Merkezde çocuğumun kulağını yürüyüş bandına kaptırmışlar defalarca ameliyat oldu ve kaybetme tehlikesi bile yaşadık. Öyle kafamıza göre aniden çocuğumuzu görmeye gidemiyorduk" ifadelerini kullandı.

BİLİRKİŞİ RAPORLADI

Soruşturma kapsamında olayla ilgili bilirkişi incelemesi yapıldı. Bilirkişi otizimli bireylerin söz konusu kuruma spor yaptırılmak ve eğitim almak için gönderildiklerini, mağdur Mustafa Recep'in şüpheli Erbil'in, mağdur Barış'ın şüpheli Mehmet Arif'in ve mağdur Ahmet'in şüpheli Selçuk'un spor yaptırma faaliyetleri esnasında ve sonrasında yaralandığını belirledi. Üç otizmli bireyinde sonrasında ve spor esnasında vücutlarına zarar verici davranışlarda bulunulduğunu tespit eden bilirkişi, olayla ilgili rapor sundu. Raporda mağdur çocukların eğitim sırasında zarar gördüğünün sabit olduğunu kaydetti. Yine raporda, spor faaliyetlerinin ve yaralanmalarının kurum çalışanlarının ve kurum sorumlularının sorumluluğunda olduğu belirtildi.

KULÜP SORUMLULARI VE HOCALARA DAVA

Savcılık yürütülen soruşturmayı geçtiğimiz günlerde sonlandırdı. Kulüp yetkilisi Erbil Çamlı Ve Muhsin Noyan İle spor hocaları Mehmet Arif Pişgin ve Selçuk Türkyılmaz hakkında, Kendisini Bedenen ve Ruhen Savunamayacak Kişiye Karşı İhmal Suretiyle Yaralama suçundan iddianame düzenlendi. İddianamede 4 şüphelinin basit yaralama suçunu, beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak kişiler olan otizmli bireylere karşı ihmal suretiyle işledikleri anlatıldı. İddianamede, hoca Selçuk'un Ahmet'e karşı bir kez, şüpheli hoca Mehmet Arif'in Barış'a bir kez, yetkililerin ise kulübün sorumlu ve yetkili kişileri olması nedeniyle ayrı ayrı eylemlerden sorumlu olduğu kaydedildi. Hocalar hakkında 1,5 yıla kadar hapis cezaları istenirken, yetkililerin 4,5 yıla kadar hapisleri isteniyor. Dava, Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.

Kaldığı bakımevinde 2015 yılında 23 yaşındayken hayatını kaybeden eden otizmli Mustafa Recep Koç'un annesi Kadriye Koç, oğlunun hayat hikâyesini kaleme aldığı 'Mücadelem' adlı bir kitap yazdı.