Otizm Dernek Başkan Yardımcısı Pervin Sabur: "Biz annelerin sesini sadece cumhurbaşkanımız duyar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan eğitim saatinin arttırılması konusunda destek beklediklerini dile getiren Pervin Sabur şöyle konuştu:

TEK TEDAVİSİ EĞİTİM

Biz otizmli birey aileleri olarak anayasada yer alan eşit eğitim hakkı istiyoruz. Aş, ekmek ya da iş istemiyoruz tek isteğimiz eğitim hakkımızın verilmesi. Cumhurbaşkanımız 6 yıl önce otizm eylem planını açıkladığında çok mutlu olmuştuk. Cumhurbaşkanımızın imzayıysa karar resmi gazete yayınlandı. Fakat eylem planı tam olarak hayata geçirilemedi. Bizim sorunumuzu çözecek kişi cumhurbaşkanımız. Otizmli bireylerin haftalık 40 saat eğitim almalarını istiyoruz. Otizm hastalık değil bir farkındalık ve tek tedavisi eğitim. Çocuklarımız eğitildiği takdirde çok güzel yerlere geliyor. Oğlum Şafak 21 yaşında ve yüzücü çok sayıda derecesi var. Bu çocuklar eğitilirse inanın çok iyi yerlere geliyor.



HERKESE EŞİT EĞİTİM HAKKI

Otizmin tek tedavisi eğitim. Erken tanı ve yoğun eğitim çocukları akran seviyesine getirebiliyor. Ülkemizde şu an da normal gelişim gösteren çocuklara haftada 40 saat, özel gereksinim gerektiren engellilere özellikle de otizmli çocuklara haftada iki saat eğitim veriliyor. Otizmi diğer engel gruplarından ayıran tek faktör de onlara yoğun eğitim verirseniz akran seviyesine gelebiliyorlar ve bu yüzden otizm hastalık değil farklılık deniliyor. Bizim haftalık 2 saat sadece çocukların oyalanmasıdır. Biz anayasa ile güvence altına alınan eğitim hakkımızın herkese eşit olarak verilmesini istiyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği hakkımızı istiyoruz. Haftada 80 dakikada hangi normal gelişim gösteren çocuk bir yere gelirse otizmli çocuklar onun 10-20 kat gerisindeler. Bu şekilde devam ederse geleceğe sağlıklı nesiller yetiştiremeyeceğiz.



OĞLUM İÇİN APARTMAN PARASI HARCADIM

Ben hem bir STK'cı, hem özel eğitim kurumu sahibi aynı zamanda da otizmli çocuk annesiyim. Benim oğlum 21 yaşında. Oğluma eğitimi için bir apartman parası harcadım. Ne yazık ki herkesin maddi durumu iyi değil. Herkes eşit eğitim olanaklarından faydalanamıyor. Paran kadar eğitim aldırabiliyorsun. Seans ücretleri 153 lira. Her aile kendi imkânları ile ne kadar ders aldırabilir? Benim çocuğumla yaşıt çocukların çoğu daha doğru düzgün konuşamıyor, çünkü eğitim alamamışlar. Kayıtlı 1 milyon kayıt dışı 5 milyon otizmli var.



EN DEĞERLİ DÖNEM 0-6 YAŞ DÖNEMİ

Türkiye'de 50 çocuktan 2'si otizmli doğuyor ve bu oran sürekli artıyor. Bu çocuklara 40 saat eğitim hakkı verilirse gelecekte devletin ömür boyu bakmakla yükümlü olacağı engelli birey sayısı da azalır. Biz öldükten sonra evlatlarımız mecburen devlet bakımına alınıyor. Şayet bu çocuklar zamanında doğru ve yeterli eğitim alırlarsa gelecekte kendi ayakları üzerinde durabilirler.otizmde en değerli dönem 0-6 yaş dönemi. Bu dönemde alınan eğitimle çocuklar akranlarının seviyelerine geliyor ve büyük başarılar elde ediyorlar.Bizim çocuklarımız eğitim almadıklarında duyuyor ve her şeyi anlıyorlar ama kendilerini ifade edemiyorlar. Eğitim almadıklarında davranış problemleri ortaya çıkıyor. Ne yazık ki bazen de hırçın davranışlar sergiliyorlar. Kapı pencere kırıyorlar.