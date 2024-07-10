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Giriş Tarihi: 11.7.2024

Otizmde hızlı teşhis umudu

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Otizmde hızlı teşhis umudu
Çocuklarda bağırsak bakterilerindeki değişiklikle otizm arasında bir bağlantı olduğu keşfedildi. Yaşları 1 ile 13 arasında değişen çocuklardan toplanan bin 600'ü aşkın dışkı örneğini inceleyen bilim adamları, otizmlilerden alınan örneklerde belli başlı biyolojik işaretler bulunduğunu gördü. Hong Kong Çin Üniversitesi'nden Çi Su, bağırsaktaki bakteri, mantar ve virüs gibi içeriklerin otizm tanısı konmasına faydalı olabileceğini vurguladı. Erken teşhisle daha küçük yaşlarda daha etkili olabilecek yöntemlerin uygulanabileceğine dikkat çekti.
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Otizmde hızlı teşhis umudu
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