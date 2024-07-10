Otizmde hızlı teşhis umudu

Çocuklarda bağırsak bakterilerindeki değişiklikle otizm arasında bir bağlantı olduğu keşfedildi. Yaşları 1 ile 13 arasında değişen çocuklardan toplanan bin 600'ü aşkın dışkı örneğini inceleyen bilim adamları, otizmlilerden alınan örneklerde belli başlı biyolojik işaretler bulunduğunu gördü. Hong Kong Çin Üniversitesi'nden Çi Su, bağırsaktaki bakteri, mantar ve virüs gibi içeriklerin otizm tanısı konmasına faydalı olabileceğini vurguladı. Erken teşhisle daha küçük yaşlarda daha etkili olabilecek yöntemlerin uygulanabileceğine dikkat çekti.