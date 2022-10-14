Otizmli çocuğu alevlerin arasından ağabeyi kurtardı

Yangın, saat 18.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi 2282 sokak üzerinde bulunan Mesut Yurtseven Apartmanı'nın 2'nci katında meydana geldi. Otizmli Mesut Yurtseven, evde uyuduğu sırada ismi öğrenilemeyen anne ve baba, evlerine yaklaşık 500 metre ileride bulunan ve pazarcılık yapan oğulları Ali Yurtseven'in yanına alışverişe gitti. Bu esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle evde yangın çıktı. Alevlerin ve dumanların yükseldiğini gören komşular durumu aileye ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.