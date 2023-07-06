Otizmli çocuk oranı giderek artıyor! Her 36 çocuktan biri otizmli

(OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Ayçiçek Dinçer "Her 36 çocuktan birisi otizmli ve bunun nedeni bilinmiyor. Otizmli bir birey; davranışsal, sosyal, iletişimsel açıdan ve de öğrenme becerileri bakımından diğer bireylerden farklıdır. İkizlere yönelik çalışmaların sonuçlarına göre OSB'nin genetik etkileri ve geçişleri var. Ailede ilk çocuk otistikse ikinci çocuğun otistik olma riski de artıyor. Genetik geçiş dışında ne tür çevresel etkenler etkilidir, ne yazık ki bunlar bilinmiyor. Bu çocuklar özel eğitimlerle tedavi görüyor. OSB, nedenini bilip baştan engelleyebileceğimiz bir durum değil, ama taramalarla riski belirleyip erken teşhiste bulunabiliyoruz." dedi.

GÖRÜLME HIZI ARTIYOR

OSB'li bireylerde bazı bulguların ilk 12 ayda çıktığını, 24'üncü aya kadar bütün gelişimsel basamakları sorunsuz atlatan bazı bireylerde ise sonradan başladığını belirten Dinçer, devamında şunları kaydetti:

"Otizmde çocuk, göstermesi gereken gelişimden mahrum olup kazandığı becerileri de kaybetmeye başlıyor. Otizm sıklığı dünyada 2000'li yılların başında 150'de 1 görülürken, açıklanan 2020 yılı verilerine göre 36'da 1'e yükselmiş durumda. Bu, maalesef çok büyük bir artış, yani otizm görülme olasılığı roket hızıyla artıyor. Genetik etkenler dışında diğer mekanizmalar aydınlatılamadığından taramalar sayesinde otizmde erken tanıdan başka çaremiz yok. Otizm engelleyebileceğimiz bir durum değil. Çocuk doktorları olarak şunu vurguluyoruz: Taramalar sıklaştırılırsa ve erken tanı koyulup tedaviye başlanırsa bu kişilerin ileride yardıma muhtaç kalma olasılıkları da azalır. Amacımız, tanılamanın 3 yaşından önce yapılması yönünde. 3 yaşından önce erken teşhis yapılırsa çocuğun hayatına dokunuşumuz muazzam oluyor. Nitekim her hastalıkta böyledir, hastalığın tedavisinde erken tanı daha yüksek başarı getirir."

OTİZM ŞÜPHESİ NASIL ANLAŞILIR?

Otizm ile ilgili bulguların bazen çok bariz olurken bazen de silik olduğunun altını çizen Dinçer, "24'üncü aya kadar normal gelişim gösteren çocuk bir anda gerileyerek kazandığı alışkanlıkları kaybediyor. Çocuk; 24'üncü ayda cümle kurmaya başladığı hâlde bir anda konuşmayı bırakabiliyor. Çocuğun; 6'ıncı ayda göz teması kurmaması, 9'uncu aya geldiğinde ismiyle seslendiğiniz zaman dönüp bakmaması, 12'nci aya geldiğinde bir oyun vasıtasıyla uyum sağlamaması, 18'inci ayda bir yeri işaret edememesi, 24'üncü aya geldiğinde acıma veya üzüntü ile ilgili duygularını belli etmemesi, 36'ıncı aya geldiğinde diğer çocuklarla oyun oynamaması, 48'inci aydaysa '-mış' gibi (doktormuş gibi vb.) oyunlar oynamaması OSB'ye işarettir. Çocukta eğer bu gibi belirtiler varsa mutlaka çocuk doktoru veya pedagoga götürülmeli." bilgisini paylaştı.

"OTİZMLİ ÇOCUKLARDA MİMİK OLMAZ"

Bu çocuklarda kızgınlık, üzüntü, mutluluk, şaşkınlık gibi mimiklerin olmadığına ve tepki vermediklerine dikkat çeken Tuğba Dinçer, bu sürece dair şöyle konuştu: "Birinin kendilerine sarılmasından hoşlanmazlar ve yalnız takılmaktan haz alırlar. Koordine olmakta zorlanırlar, belirli rutinler üzerinde hareket ederler. Konuşurken aynı cümle ve kelimeleri tekrarlarlar. Sinir nöbetleri geçirebilirler. Birisi soru sorduğunda duysa bile cevap vermezler. Otizmli bireylerde ayrıca, flapping dediğimiz tekrarlayıcı el hareketleri olur. Bir oyuncağa takıntılı olabilirler ve sürekli onunla oynarlar. Kendilerinden üçüncü şahıs gibi bahsedebilir. Söylediğiniz kelimeleri tekrar eder. Bazıları erişkin hayata geldiğinde kendilerine bakabilecek durumdayken, bazıları ise hiç konuşmaz ve başkasının desteğine ihtiyaç duyarak yaşayabilir. Otizm artık bu kadar sık görülürken bizlerin de bilinçli davranması ve bu bozukluğun erken teşhisle fark edilmesi büyük önem taşıyor." Dedi.