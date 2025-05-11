Otizmli çocuklara şıddet uygulayan öğretmen tutuklandı

Adana'da bir ilkokulda özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ve polis tarafından gözaltına alınan öğretmen B.N.T. tutuklandı.Olay Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki Mustafa Kemal İlkokulu'nda meydana geldi. Özel eğitim sınıfında görevli öğretmen B.N.T.'nin özel gereksinimli öğrencilere şiddet uyguladığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ardından bir öğrenci velisinin çocuğuna B.N.T. tarafından şiddet uyguladığı yönündeki şikâyeti üzerine öğretmen hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.Durum Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Harekete geçen polis, öğretmeni gözaltına aldı. "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak kişilere karşı basit yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen öğretmen tutuklandı.