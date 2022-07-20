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Giriş Tarihi: 20.7.2022 15:20 Son Güncelleme: 20.7.2022 16:28

Otizmli Emine’den acı haber geldi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 7 Temmuz günü  evlerinin önünde oynarken bir önde gözlerden uzaklaşıp kaybolan 10 yaşındaki otizmli Emine Ayhan’dan acı haber geldi.

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
Otizmli Emine’den acı haber geldi

Yapılan çalışmalarda mahalleye yakın mesafede olan Yeşilırmak kıyısında çocuğa ait olduğu anlaşılan tişört bulundu. Bunun üzerine ekipler nehre düşmüş olabileceği ihtimaline karşı arama çalışması başlattı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği ekipleri, AFAD, Salih Güvenlik, itfaiye ve jandarma ekipleri, 13 gün boyunda 83 personel ile arama yaptı. Jandarma kadavra köpeğinin de katıldığı aramalarda bugün acı haber geldi. Ekipler arama çalışmasını sürdürürken, Hacılıçay Mahallesi'ndeki Yeşilırmak içinde oluşan adacık içinde jandarma kadavra köpeği, Emine'nin cansız bedenini buldu. Kaybolduğu yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Emine Ayhan'ın cesedi polis botuyla karaya çıkartılarak tabuta konulduktan sonra cenaze aracına nakledilip otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Otizmli Emine’den acı haber geldi
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