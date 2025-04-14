Otizmli Enes Utku’nun 10 parmağında 10 marifet!

'OĞLUMUZ MUTLU BİZ MUTLUYUZ'

Oğluyla gurur duyduğunu ve onun için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirten anne Rukiye Koçak duygularını SABAH' anlattı. Koçak, "Özel ders alarak yüzmeye başlamıştı. Bizim amacımız onun için rehabilitasyon olsun, sosyalleşsin idi. Zamanla hocaları çok beğendi, başarılı olduğunu söyledi. İsabetli ve güzel bir seçim olmuş dediler. Zaten çocukluğundan beri suyu çok seviyordu. İlk katıldığı yarışta şampiyon oldu. Daha sonra başarıları peşi sıra geldi. Yüzmeye daha da heveslendi. Daha çok yarışlara gitmeye başladı. Madalyalar kazandı. Sporun iyileştiricisi gücünü bu sayede gördük. Yakın zamanda para tekvandoya başladı. Orada da başarılı oldu ve milli takıma seçildi. Oğlumuz çok mutlu biz çok mutluyuz" dedi.

HER ŞEYİ BAŞARABİLECEK BİR ÇOCUK

Hep pozitif düşündüklerini ifade eden Rukiye Koçak, "Üniversitede de çok mutlu. Hep özel eğitim görmüştü. O nedenle sınıfta, okulda ne yapacak, okuyabilecek mi diye hep düşündüm. Ancak üniversitemiz bize hep bize kucak açtı hep işimizi kolaylaştırdı. Arkadaşları da bize çok güzel davranıyor. Enes Utku başarmak için elinden geleni yapıyor. Başarılı olacağına hep inandım ve o bizim yüzümüzü hiç kara çıkarmadı" diye konuştu.