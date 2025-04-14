Otizmli Enes Utku’nun 10 parmağında 10 marifet!

Öğretmen Rukiye ve Murat Koçak çifti 2004 yılında çocukları Enes Utku'yu kucaklarına aldı. Çok hiperaktif ve zeki olan Enes Utku'ya 3,5 yaşında otizm teşhisi konuldu. O günden sonra hayatlarının odağına çocuklarını koyan Koçak çifti, Enes Utku'ya iyi bir eğitim aldırabilmek için büyük mücadele verdi. Özel eğitim gören Enes Utku 7 yıl önce yüzme derslerine başladı. Hocaların ondaki yeteneği fark etmesi fazla uzun sürmedi. Kovid döneminde dahi antrenmanlarını yapan Enes Utku, 2022 yılında ilk defa Mersin'de bir turnuvaya katıldı. Enes Utku burada tüm rakiplerini geçerek altın madalyaya uzandı. Bir sonraki yıl da Antalya'daki şampiyonaya katılan Enes Utku orada da madalyalar kazanmayı başardı.
TEKVANDODA DA MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ
Enes Utku yüzmede başarı elde ettikçe bu sporu daha çok sevmeye başladı. Bunun yanısıra dikiş nakış öğrenen, saz çalan Enes Utku, son dönemlerde tekvandoya merak sardı. 3 ay önce para tekvando alanında kurslara başlayan Enes Utku, buradaki başarılarının ardından milli takıma seçilmeyi başardı.
ANNE VE BABASIYLA BİRLİKTE ÜNİVERSİTEYE GİDİYOR
Enes Utku, geçtiğimiz yıl üniversite sınavlarında da başarı elde etti. Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümünü kazanan Enes Utku, birinci sınıftaki eğitimini de başarılı bir şekilde sürdürüyor. Haftasın iki günü anne Rukiye iki günü de baba Murat Koçak oğullarıyla birlikte okula gidip geliyorlar. Enes Utku dersteyken kendileri dışarıda bekleyen aile, ders bitiminde çocuklarıyla birlikte eve dönüyorlar.
'OĞLUMUZ MUTLU BİZ MUTLUYUZ'
Oğluyla gurur duyduğunu ve onun için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirten anne Rukiye Koçak duygularını SABAH' anlattı. Koçak, "Özel ders alarak yüzmeye başlamıştı. Bizim amacımız onun için rehabilitasyon olsun, sosyalleşsin idi. Zamanla hocaları çok beğendi, başarılı olduğunu söyledi. İsabetli ve güzel bir seçim olmuş dediler. Zaten çocukluğundan beri suyu çok seviyordu. İlk katıldığı yarışta şampiyon oldu. Daha sonra başarıları peşi sıra geldi. Yüzmeye daha da heveslendi. Daha çok yarışlara gitmeye başladı. Madalyalar kazandı. Sporun iyileştiricisi gücünü bu sayede gördük. Yakın zamanda para tekvandoya başladı. Orada da başarılı oldu ve milli takıma seçildi. Oğlumuz çok mutlu biz çok mutluyuz" dedi.
HER ŞEYİ BAŞARABİLECEK BİR ÇOCUK
Hep pozitif düşündüklerini ifade eden Rukiye Koçak, "Üniversitede de çok mutlu. Hep özel eğitim görmüştü. O nedenle sınıfta, okulda ne yapacak, okuyabilecek mi diye hep düşündüm. Ancak üniversitemiz bize hep bize kucak açtı hep işimizi kolaylaştırdı. Arkadaşları da bize çok güzel davranıyor. Enes Utku başarmak için elinden geleni yapıyor. Başarılı olacağına hep inandım ve o bizim yüzümüzü hiç kara çıkarmadı" diye konuştu.