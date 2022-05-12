Otizmli Hatice onların mucizesi oldu!

Aksaray'da devlet koruması altındaki çocukların koruyucu ailelerine eş zamanlı 'Anneler Günü' ziyareti gerçekleştirildi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'da otizmli Hatice'nin koruyucu ailesi olan Yüksel-İlkay Kılıç çiftini evlerinde ziyaret etti. Otizmli Hatice ile hayatlarında yaşadıkları mucizevi hikayelerini baba Yüksel Kılıçtan dinleyen Vali Hamza Aydoğdu, duygu dolu anlar yaşadı. Baba Kılıç, otizmli olduğunu bile bile koruyucu ailesi oldukları kendi öz çocuğundan hiçbir farkı olmayan Hatice'nin kendileri için Allah'ın bir lütfu olduğunu söyledi. İlk çocuklarının şu an 27 yaşında olduğunu anlatan baba Yüksel Kılıç, kız çocuklarını çok sevdiklerini ancak 23 yıl çocukları olmadığını, yoğun geçen tedavilere rağmen doktorların bir daha çocuk sahibi olamayacaklarının kendilerine söylediklerini ifade etti.

'ÇOCUĞUMUZDAN BİR FARKI YOK'

Hatice ile tanışma hikâyesini anlatan Kılıç, televizyonda koruyucu aile ilgili bir program izlediklerini o program sonrası eşi ile koruyucu aile olmak için karar aldıklarını söyledi. Kılıç, "Kız çocuğunu çok seviyorum. Oğlumuz vardı birde kızımız olsun dedik. Sosyal hizmetlere başvurduk. Oradaki görevli bize, bir kız evladımız, 4 yaşında ama engelli dedi. Hatice'yi yanımıza getirdiler. Bekleme salonunda beklerken Hatice direkt geldi kucağıma çıktı. Saçları çeneme filan geliyordu. Kolumdaki saatle oynamaya başladı. Saçından öptürünce biz tamam dedik. Bu iş Hatice ile olacak. Bir anne baba çocuğu doğduğunda engelli olduğunu öğrendiği zaman bu daha zor. Ama biz onun engelli olduğunu biliyorduk" dedi.

'MUCİZE OLDU VE ÇOCUK SAHİBİ OLDUK'

Hatice ile birlikte hayatlarının renklendiğini anlatan baba Kılıç; "Allah bize onunla birlikte daha fazla merhamet, vicdani yönden bir ağırlık ve sabır verdi. Bu Allah'ın takdiri ilahisi. Biz Hatice ile çok güzel vakit geçirdik. Hatice'yi bağrımıza bastık. Oda bizi bağrına bastı ki cenabı Allah bizi ödüllendirdi. Biz Hatice'yi yanımıza aldıktan 2 sene sonra mucize yaşadık. Doktorların bir daha çocuk sahibi olamayacaksınız ifadelerinden sonra eşimin hamile olduğunu öğrendik. Allah bize istediğimiz gibi bir kız evladı nasip etti. Şu an 4 yaşında. Bizim Hatice ile ilgili hiç pişmanlığımız yok. Çocuklar yuvada kalmasın eşimize, dostumuza bunu hep tavsiye ediyoruz" dedi.

Hatice ve Kılıç ailesinin hikâyesi karşısında gözyaşlarına hâkim olamayan Vali Hamza Aydoğdu; "Ana duygu sevgidir. İnsan sevdiğinin kusurlarını görmez. Burada çok özel bir sevgi bağı var. Hayat bir imtihan bunu sevgi ve merhamet ile kazanan ailemizi tebrik ediyorum. Bu sevgi hikâyesini yazan ailemizi kutluyorum. Koruyucu ailemizin her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.