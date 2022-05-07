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Giriş Tarihi: 7.5.2022 16:06 Son Güncelleme: 7.5.2022 16:23

Otizmli Muhammed'in radyo aşkı! Türkiye'nin ilk otizmli radyocusu

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Otizmli Muhammed’in radyo aşkı! Türkiye’nin ilk otizmli radyocusu

Kocaeli'nde yaşayan 23 yaşındaki Muhammed Emirhan Güngör, 5-6 yaşlarından itibaren radyocu olma hayali ile yaşadı. Çaldığı tüm kapılar yüzüne kapanan Muhammed hayalinden vazgeçmedi. 2019 yılında bir radyo kanalının desteği ile hayalini gerçekleştiren genç, her salı mikrofon başında sevenleri ile buluşuyor.

Kocaeli'nde yaşayan 23 yaşındaki Muhammed Emirhan Güngör, otizmli bir birey olarak radyoculuğa giriş serüvenini 6 Mayıs Radyocular Günü'nde SABAH'a anlattı: "Daha 5-6 yaşlarındayken odamda bulunan radyolu müzik seti hayatımı değiştirdi diyebilirim. Nihat Sırdar, Zeki Kayahan Coşkun gibi radyo programcıları bana bu konuda uzaktan ilham oldular ve o yaşımda radyocu olmaya karar verdim." Güngör, 28 Eylül 2021 tarihinden bu yana her salı 16:00 - 17:00 arası 'Engelsiz Yaşam' adlı programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstleniyor. Güngör programda "Engelli kardeşlerimin sesi olmaya çalışıyorum" diyor.

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Otizmli Muhammed'in radyo aşkı! Türkiye'nin ilk otizmli radyocusu
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