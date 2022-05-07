Otizmli Muhammed’in radyo aşkı! Türkiye’nin ilk otizmli radyocusu

Kocaeli'nde yaşayan 23 yaşındaki Muhammed Emirhan Güngör, otizmli bir birey olarak radyoculuğa giriş serüvenini 6 Mayıs Radyocular Günü'nde SABAH'a anlattı: "Daha 5-6 yaşlarındayken odamda bulunan radyolu müzik seti hayatımı değiştirdi diyebilirim. Nihat Sırdar, Zeki Kayahan Coşkun gibi radyo programcıları bana bu konuda uzaktan ilham oldular ve o yaşımda radyocu olmaya karar verdim." Güngör, 28 Eylül 2021 tarihinden bu yana her salı 16:00 - 17:00 arası 'Engelsiz Yaşam' adlı programın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstleniyor. Güngör programda "Engelli kardeşlerimin sesi olmaya çalışıyorum" diyor.