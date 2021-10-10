Otizmli oğlunun yol fobisini sevgiyle yendi

Bir fabrikada çalışan Gökhan Sarkurt ve eşi Gülistan Sarkurt (35) 16 yıl önce hayatlarını birleştirdi. Çiftin evliliklerinden Canberk. Berat Kaan ve Yiğit İbrahim adını verdikleri 3 çocukları dünyaya geldi. Şuan 13 yaşında olan Berat Kaan'a 2 yaşındayken otizm teşhisi konuldu. Sarkurt çifti çocuklarının çok daha iyi bir eğitim alabilmesi ve korkularını yenebilmesi için mücadeleye başladı. Sarkurt çifti, 7. sınıf öğrencisi çocuklarının kalabalık ve ulaşım araçları korkusu yenebilmesi için tren ve otobüs yolculuğuna başladı. Baba Gökhan Sarkurt, her hafta sonu çocuğuyla birlikte trenle genellikle Karaman
'a gidiyor, otobüsle Konya
'ya geri dönüyor. Zaman zaman Eskişehir
ve İstanbul
'a da yapılan yolculuklar sonucu Berat bu korkuları yendi. Berat Kaan artık kendisi yolculuk etmeyi istiyor. Baba ve oğlunun yolculuğuna bazen eşi ve diğer çocukları da eşlik ediyor.
'YOLCULUKLAR SONUNDA KORKULARIMIZI YENDİK'
Baba Gökhan Sarkurt, oğluyla yaptığı yolculuklarla ilgili SABAH'a konuştu. Sarkurt, "Beratın ağlama krizleri vardı. Her şeyden korkuyordu. Arabaya binmekten, araba yolculuklarından hatta tünele girdiğimizde bile korkuyordu. Alışveriş merkezlerinin kalabalığından, büyüklüğünden, insanlardan korkuyordu. Kendini geri çekiyordu. Sürekli ağlıyordu. Oradan gitmek istiyordu. O hırçınlığını, korkusunu yensin diye onu alışveriş arabasıyla gezdiriyorduk. Biraz korkusunu yenmeye başladık, Sonra otobüsü, treni, arabaları sevdiğini fark ettik ve yolculuk etmeye başladık. Haftada bir defa trene biniyorduk. Buradan Karaman'a gidiyorduk. Gardan taksiyle otogara oradan da otobüsle Konya'ya geliyorduk. Bu böyle 2,5 yıl sürdü. Kışları gitmekte biraz zorlanıyorduk ama onun dışında hep gidiyoruz. Onun dışında Eskişehir, Ankara, İstanbul'a da gidiyoruz. Bu yolculuklardan sonra korkularını yendi. Kendisine özgüveni geldi. Bu yolculuklar Berat'ı rehabilite etti. Anne babalara tavsiyem Berat'ın durumundaki çocukları onlar neyi seviyorsa onu yapsınlar. Onun üzerine daha çok gitsinler" dedi.
'YOLCULUKLARI ÇOK SEVİYORUM'
Yolculuklardan büyük keyif aldığın belirten Berat Kaan ise, " Yolculukları çok seviyorum. Çok mutlu oluyorum. Artık trene, otobüse binmekten korkmuyorum. Artık anneme ve babama ben gezmeye gidelim mi diyorum. Gezmeye gidiyorum sonra evime geliyorum" diye konuştu.
Baba Sarkurt, pandemi döneminde ara verilen yolculuklara yeniden başladıklarını da ifade etti.