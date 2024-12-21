Otizmli Osman’ın Başkan Erdoğan sevgisi görenleri duygulandırdı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşayan Osman isimli otizmli bir çocuk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisiyle yürekleri ısıttı. Sokakta yürürken billboardda Başkan Erdoğan'ın fotoğrafını gören Osman'a çevresindekiler, "Fotoğraftaki kim?" diye sordu. Osman, büyük bir içtenlikle, "Reis baba!" diye cevap verdi. Bu samimi ve sevgi dolu yanıt, çevredeki insanları duygulandırdı.

Osman, daha sonra billboarddaki Erdoğan fotoğrafına doğru dönerek büyük bir sevgiyle selam verdi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede büyük beğeni topladı ve binlerce yorum aldı