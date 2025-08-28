Otlatma tartışması kanlı bitti: Baba ve oğul tutuklandı

Olay geçtiğimiz günlerde Eyyübiye ilçesine bağlı kırsal Aşağı Hamedan Mahallesi civarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında hayvan otlatma yüzünden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucu Mahmut Eyser (28) ile henüz kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Mahmut Eyser, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Eyser'in cenazesi otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kavgaya karıştığı tespit edilen baba Mehmet G. ile oğlu Abdulkadir G, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.