Otlatma tartışması silahlı kavgaya dönüştü! Çoban ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre olay, Hasandede köyü Baraj yolu mevkisinde meydana geldi. Arazide küçükbaş hayvanlarını otlatan Suriye uyruklu E.E.M. (40) ile köy sakini Y.B. (65) arasında otlatma nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, yabancı uyruklu çoban yaşlı adamı darp etti. Darp edilen Y.B. ise oğlunun üzerine kayıtlı ruhsatlı av tüfeğini alarak E.E.M.'ye ateş etti. Saçmaların gözüne ve kafasına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan çoban, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Çobanın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayda kullanılan tüfek jandarma ekiplerince muhafaza altına alınırken, Y.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.