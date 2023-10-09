Otluk yangınında alevler demiryoluna sıçradı

Edirne'de önceki akşam saatlerinde Yıldırım Mahallesi Karakiraz mevkisinde otluk yangını çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangına İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılırken, demiryolunun çevresi duman içerisinde kaldı. Bu sırada Bulgaristan'dan gelen yük treni duman ve alevlerin kapattığı raylarda durmak zorunda kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın 2 saatte kontrol altına alındı. Soğutma işlemlerinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait çekici tren, Avrupa'dan gelen lojistik vagonları alarak İstanbul'a götürdü.