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Giriş Tarihi: 3.9.2022 11:38 Son Güncelleme: 3.9.2022 11:55

Oto aksesuarlarını çaldılar… Çocuk hırsızlar yakalandı…

İstanbul’da bir benzinci marketinden bin 800 lira değerinde oto aksesuarları çalan üç çocuk, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Oto aksesuarlarını çaldılar… Çocuk hırsızlar yakalandı…

İstanbul Sultanbeyli'de 3 çocuk; Akşemsettin Mahallesi'nde bir iş yerine girdi ve raflardan bin 800 lira değerinde oto aksesuarları çaldı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Kimlikleri tespit edilen A.K., S.K. ve M.D.K. isimli 18 yaşından küçük üç kişi; olay yerine geldikleri araçla Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından Sultanbeyli İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. "İş yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen üç kişi de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Oto aksesuarlarını çaldılar… Çocuk hırsızlar yakalandı | Video

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Oto aksesuarlarını çaldılar… Çocuk hırsızlar yakalandı…
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