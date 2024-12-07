Oto faresi park halindeki 7 aracın camını kırıp soymaya kalktı

Gümüşpala Mahallesi Güzel Bakan Sokak'a gelen bir kişi, bir iş yerine ait park halindeki 5 araç ile mahalle sakinlerine ait 2 aracın camını kırdı. Araçların içine girerek hırsızlık yapmaya çalışan kişi, daha sonra olay yerinden kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çalışma başlattı.İş yeri Çalışanı Tunahan Kurt, yaptığı açıklamada, gece 02.00 civarında sokağa gelen kişinin araçların camlarını kırdığını belirterek, "İçlerini kontrol ediyor, değerli eşya olup olmadığına bakıyor. Aynı şekilde de iki arka sokakta bulunan 2-3 aracın camlarını kırarak kontrol ediyorlar. Toplam 7 aracın camını kırıp hırsızlık amacıyla kontrol ediyor. Olayda çalınan eşya olmazken camların kırılmasından dolayı maddi hasar meydana geldi" dedi.