Adana’daki oto faresi tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde önceki hafta meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 6 ayrı lüks otomobilin hayalet göstergeleri, bir tırdan 150 litre akaryakıt, bir araçtan 20 bin lira ile ses sistemi çalan şüphelinin, 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen B.K.(24) olduğu tespit edildi.