Adana’daki oto faresi tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde önceki hafta meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 6 ayrı lüks otomobilin hayalet göstergeleri, bir tırdan 150 litre akaryakıt, bir araçtan 20 bin lira ile ses sistemi çalan şüphelinin, 'hırsızlık' ve 'mala zarar verme' suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen B.K.(24) olduğu tespit edildi.
HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA
Zanlı B.K.'nin, 7 Kasım gecesi Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkındaki Nuri Umut T.'nin (32) otomobilinin camını kırarak içine girdiği, aracın hayalet göstergelerini ve sis farlarını çaldığı saptandı. Hırsızlık anları, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelinin son hırsızlığının ardından Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ne gittiği tespit edildi.
İTİRAF ETTİ TUTUKLANDI
Şüpheli B.K., saklandığı eve yapılan operasyonda gözaltına alındı. Evde arama yapan ekipler, şüphelinin çaldığı malzemeleri de ele geçirdi. Emniyete götürülen B.K., ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.