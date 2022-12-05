Oto galerici kavgayı ayırırken canından oluyordu

İddiaya göre, bar çıkışında 2 grup arasında kavga çıktı. Bu sırada Mustafa Çakır, kavgayı ayırmaya çalıştığı iddia edilen Mustafa Hökeoğlu'nu tabanca ile bacağından vurdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hökeoğlu'nu Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.