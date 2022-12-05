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Giriş Tarihi: 5.12.2022 12:48 Son Güncelleme: 5.12.2022 12:50

Oto galerici kavgayı ayırırken canından oluyordu

Uşak'ta bar çıkışı 2 grup arasında çıkan kavgayı engellemeye çalıştığı iddia edilen oto galerici Mustafa Hökeoğlu (35) tabancayla vuruldu. Hökeoğlu, hastaneye kaldırılırken, şüpheli Mustafa Çakır (25) yakalanıp tutuklandı.

DHA
Oto galerici kavgayı ayırırken canından oluyordu

Olay, saat 02.00 sıralarında Uşak- İzmir kara yolundaki bir barda meydana geldi.

İddiaya göre, bar çıkışında 2 grup arasında kavga çıktı. Bu sırada Mustafa Çakır, kavgayı ayırmaya çalıştığı iddia edilen Mustafa Hökeoğlu'nu tabanca ile bacağından vurdu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hökeoğlu'nu Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

1 çocuk babası, oto galerici Hökeoğlu'nun durumunun ciddi olduğu belirtildi. Çalışma başlatan jandarma, Mustafa Çakır ile Mehmet K.'yi (27) Sivaslı ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. 2 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Hökeoğlu gibi oto galerici olduğu belirtilen Çakır tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma başaltıldı.

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Oto galerici kavgayı ayırırken canından oluyordu
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