Oto galerici Osman yardıma gelen o genci unutamıyor! "Konya'dan geldi cenazelerimizi defnetti"

Asrın felaketi olarak nitelenen ve ardında binlerce enkaz ile gözyaşı ve hüzün bırakan Kahramanmaraş merkezli depremler,85 milyonu bir birine kenetledi. Pazarcık merkezli 7,7 şiddetindeki depreme ailesiyle birlikte 4. kattaki evinde yakalanan galerici Osman Nadiç, felaketle birlikte ailesi dışındaki her şeyini kaybetti. Şimdilerde AFAD'ın kuruduğu çadır kentte yaşayan Osman Nadiç, yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

"KORONAVİRÜSLE AYRIŞTIK DEPREMLE KENETLENDİK"

Depremde evini ve otomobillerini kaybettiğini belirten Osman Nadiç; "Bu deprem bizlere malın mülkün geçici olduğunu gösterdi. Şimdi eşimle birlikte AFAD çadırında kalıyoruz. Ben Nurdağı'nda 26 yıldır yaşıyorum. Rabbim önce koronavirüsü verip bizleri ayrıştırdı, daha sonra bir deprem verdi ve herkesi birbirine kenetledi. Türkiye'nin 81 vilayetinden 7 yaşından tutun 70 yaşına kadar buraya bir rahmet yağdırıyorlar. Ben böyle bir ülke ve vatandaş görmedim. Geçirdiğimiz şoklardan ziyade milletimizin bu kadar birbirine kaynaşması cenabı Allah'ın bir rahmeti. Gece gündüz buraya yardım yağdı" dedi.

"SIRT ÇANTASINI KAPIP KONYADAN YARDIMA GELMİŞ"

Depremde ortağımın ailesinden 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Osman Nadiç; "Ortağımın cenazelerini sadece 5 kişiyle defnediyorduk. Mezarları kazarken çok yorulduk ve dermanımız kesildi. O anda bir genç kendiliğinden gelip kazmayı küreği eline aldı. 17-18 yaşlarında olan bu genç canla başla çalışıp bize yardımcı oldu. Cenazeleri defnettikten sonra "Yeğenim sen nerelisin?" diye sordum. Bana Konyalı olduğunu söyledi. Kendisi sanayide çalışan bir işçiymiş. Deprem olunca yanına bir sırt çantası alıp deprem bölgesine gelmiş. Eline kazma kürek alıp cenazelerimizi defnetmemize yardım etti. Cenazeden ziyade çocuğun hal ve hareketleri beni gözyaşlarına boğdu. Ülkemin insanlarının bu kadar fedakar olduğunu yaşayarak öğrendim. Devletimizden ve milletimizden Allah razı olsun" diye konuştu.