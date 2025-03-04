Oto galeride sahte plaka skandalı: Tutuklanan şüpheliden pes dedirten “dekorasyon” savunması

24 Ocak 2025 günü Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nden gelen bir ihbar, İstanbul polisi için yeni bir operasyonun kapısını araladı. Ataşehir'de bir iş yerinde sahte plakalar basıldığına dair gelen ihbar sonrası harekete geçen polisler, adrese baskın yaptı.

SAHTE PLAKA ÜRETEN İŞ YERİNE BASKIN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında yapılan saha araştırmasında polis ekipleri iş yerinin içerisine girdiklerinde şoke eden bir manzarayla karşılaştı. İş yerinde yapılan incelemede, sahte plaka üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirilirken harf ve rakam kalıpları, plaka basımında kullanılan pres makinesi, resmi mühürler ve soğuk mühürleme aletleri, karekodlu ancak üzerinde harf ve rakam bulunmayan boş plaka levhaları ve TSOF (Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu) mühürlü plakalar bulundu.

Bunun üzerine savcılık talimatıyla iş yeri ve eşyalar detaylı incelemeye alınırken iş yeri sahibi olduğu belirlenen şüpheli Mert A. da gözaltına alındı. Oto galeri sahibi olan şüpheli Mert A., ifadesinde "Ben bu işi yaklaşık 10 aydır yapıyorum. Oto galeri işletiyorum ama aynı zamanda dekoratif amaçlı plaka basımı da yapıyordum. Bunun yasak olduğunu bilmiyordum. Resmi kurumlar dışında plaka basılmayacağını bilmeme gerek olmadığını düşündüm. Plaka makinemi 300 bin TL'ye satın aldım ve müşterilerime plaka basıyordum. Ancak kesinlikle sahte plaka üretmedim. İş yerinde bulunan mühür ve diğer malzemeler, makineleri satın aldığımda içinde çıktı" diyerek suçsuz olduğunu ileri sürdü.

"DEKORATİF AMAÇLI YAPIYORUM"

Savcılık, ifadesinin ardından şüpheliyi tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.. Mahkemede de benzer savunmalar yapan Apanay, kendisini "Bu işin yasa dışı olduğunu bilmiyordum. Yetkisiz plaka basmadım, yalnızca dekoratif plakalar ürettim. Müşteriler bana sipariş veriyor, ben de üzerine isim ya da şehir yazarak onlara teslim ediyordum. Kesinlikle sahte plaka üretmedim" sözleriyle savundu.

ÇAKMA PLAKACI TUTUKLANDI

Ancak Hakimlik, iş yerinde bulunan soğuk mühür, TSOF mühürlü plakalar ve karekodlu plaka formlarının suç unsuru taşıdığını vurgulayarak şüpheli Mert A.'nın "resmi belgede sahtecilik" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca soruşturma kapsamında elegeçirilen tüm malzemelere de savcılık talimatıyla el konulduğu öğrenildi.