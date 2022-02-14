Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Altınordu ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde bir oto galerinin arka camından girerek satılık lüks cipi çalan kişilerin güvenlik kamerası incelemeleri sonucu S.Ö. (14) ve A.T. (13) olduğu tespit edildi. İlk çaldıkları aracın lastiğini patlatıp ara sokağa terk eden çocuklar, satılık bir başka cipi çalarak kayıplara karıştı.
Ordu
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent güvenlik sistemi kamera incelemeleri sonucunda aracın en son Fatsa
ilçesine giriş yaptığını belirledi. Bölgede aramaları sıkılaştıran polis ekipleri, galeriden çalınan cipi Kurtuluş Mahallesi Demir Sokak üzerinde ıssız bir alanda terk edilmiş şekilde buldu. Çocuklar ise Fatsa ilçesi şehir merkezinde yakalandı.