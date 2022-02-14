Oto galeriden lüks cip çalan çocuklar yakalandı

Sağlık kontrolü sonrası Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen çocuklar, buradaki işlemlerin ardından ifadeleri alınmak üzere ekip otosu ile Ordu İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.Çok sayıda suç kaydı bulunan S.Ö. ve A.T.'nin daha önce de çaldıkları otomobille İstanbul'a kadar gittikleri ve Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan özel ekip tarafından yakalanarak tutuklandıkları, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıkları öğrenildi.