Oto galeriye kurşun yağdırdılar : O anları videoya çekip sosyal medyada paylaştılar

Diğer şüpheli ise saldırı anını videoya kaydetti. Saldırganlar motosikletle kaçarken, sosyal medyada paylaştıkları videoda, "K.A. ağabeyime selam olsun, kılıcı keskin olsun" ifadeleri yer aldı. Öte yandan, galerinin kurşunlandığı anlar oto galerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.





Ece Ronay galeride sergilenen araçların eski eşine ait olduğunu iddia etmiş

Sosyal medya ünlüsü Ece Ronay, olaydan 1 gün önce sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kurşunlanan galeride eski eşine ait araçlarının sergilendiğini iddia ettiği ortaya çıktı. Videoda, "2 tane arabası şu an Gebze'de M.A isimli galeride sergileniyor.

Korkusundan, o adamlara 'Param yok' demek için, denetimler patlarsa başına iş gelmesin diye arabaları bu galeriye koydu" ifadelerine yer verildi.

Oto galeri sahibi Muhammet Aka'nın ise şikâyetçi olduğu kaydedildi.