Oto hırsızı ağabeyi, kardeşinin kağıdı yakalattı!

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen otomobil hırsızlığını ortaya çıkaran bir kağıt parçası oldu. Tekstil işiyle uğraşan Erhan Y., 20 yıl cezaevinde kaldıktan sonra dışarı çıktı, iddiaya göre çaldığı lüks araçla benzinliğe gitti.

CEBİNDEKİ KAĞIT SAYESİNDE YAKALANDI

Araçtan inerken kameralara yansıyan adam, cebindeki kağıdı yere düşürdü. Durumu fark etmeyerek çalıntı araçla benzinlikten ayrılan Erhan Y., bir süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirilen şüpheli adam, savcılıktan 'Hırsızlık' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.



Erhan Y.

"ARAÇ ARKADAŞIMINDIR"

Hakimlikteki savunmasında aracın sahibinin Recep isimli arkadaşı olduğunu iddia eden şüpheli Erhan Y., "Biz Recep'le uyuşturucu içeriz. Uyuşturucuyu bana bu araçla getirdi. Hatta arkadaşım aracını borçlu olduğu kişilere kaptırmıştı. Ben de yanıma gelince aracını geri aldığını düşündüm. Ben kimsenin aracını çalmadım. Kardeşimin denetimli serbestlik kağıdı bendeydi. Nerede düşürdüğümü hatırlamıyorum" diyerek suçsuz olduğunu belirtti.

AĞABEYİ, KARDEŞİ YAKALATTI

Sorgusunun ardından Hakimlik, şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik savunması, görüntü kayıtları, şüphelinin içinde bulunduğu araca başka bir çalıntı plaka taktığı, bu araçla akaryakıt istasyonuna girdiği ve orada cebinden bir kağıt düşürdüğü, kağıt incelendiğinde Serkan Y. isimli şahıs adına düzenlenmiş İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün formu olduğunun anlaşıldığı, kağıdı cebinden düşüren asıl kişininse Serkan Y. isimli şahsın abisi olan şüpheli Erhan Y. isimli şahıs olduğunun tespit edildiği gerekçeleriyle şüpheli adamın tutuklanmasına karar verdi.

TUTUKLANINCA ÇILGINA DÖNDÜ

Hakimin kendisini tutuklaması sonucu çılgına dönen şüpheli Erhan Y., mahkeme salonunda bağırmaya başladı. Polisin müdahalesine rağmen ağlamaya başlayan şüpheli adam, Hakimden tutuklama kararını değiştirmesini talep ederek "20 yıl cezaevinde yattım. Bu sefer de içeri girersem yuvam dağılacak, eşim 4 aylık hamile, adliyede çalışmaya bile razıyım" dedi.

Tutuklanmaktan kaçamayan adam cezaevine gönderildi.