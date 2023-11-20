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Giriş Tarihi: 21.11.2023

Oto hırsızları sınır tanımadı

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Oto hırsızları sınır tanımadı
İstanbul Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin otoparkına aracını bırakan vatandaşlar, geri geldiklerinde araçlarındaki toplamda 80 bin liralık ziynet eşyasının yerinde olmadığını gördü. İhbar üzerine çalışma başlatan Esenyurt Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, kamera incelemesinde 3 şüphelinin Jammer adıyla bilinen sinyal kesici cihazla araçların kumandalarını devre dışı bırakarak araçların kilitlenmesini engellediklerini belirledi. Şüphelilerden Gürcistan uyruklu oldukları öğrenilen Akakı S. ve Gızo S. alışveriş merkezi yakınlarında yakalandı. Akakı S.'nin üst aramasında Jammer ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Oto hırsızları sınır tanımadı
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