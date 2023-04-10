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Giriş Tarihi: 10.4.2023 13:56

Oto hırsızlarına 11 ilde eş zamanlı baskın

İstanbul merkezli 11 ilde oto hırsızlarına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda 5’i kadın 22 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda 25 araç bulunup sahiplerine teslim edildi.  Şüphelilerin çaldıkları otomobillerin motor ve şase numaralarını değiştirdikleri daha sonra sahte belgelerle sattıkları öğrenildi. Sattıkları araca da GPS cihazı takıp tekrar çaldıkları öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Oto hırsızlarına 11 ilde eş zamanlı baskın

İstanbul Asayiş Şube müdürlüğü, Oto hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 7 Nisan'da operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul, Mardin, Gaziantep, Adana, Mersin, Ankara, Bursa, Muğla, Kocaeli, Çorum, Giresun'da önceden belirlenen 22 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda şebeke üyelerinden 5'i kadın 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÇADIKLARI ARACA GPS TAKIP SATTILAR İKİNCİ KEZ ÇALDILAR

Yapılan araştırmada, çetenin ele başılığını Mustafa G'nin yaptığı belirlendi. Çete, gözüne kestirdiği araçları çalıyordu. Daha sonra motor ve şase numarası değiştiriliyordu. Araç sahte belgelerle satılmadan önce araca GPS takılıyordu. Araç satıldıktan sonra çete üyeleri GPS'ten aracın yerini bularak tekrar çalıyordu. Çalınan araç başka birine sahte evraklarla tekrar satılıyordu. Bu tespitlere ulaşan polis, düzenlediği ara operasyonla Mustafa G. ve 4 adamını yakaladı.

ELEBAŞININ TELEFONU ELE VERDİ

Mustafa G. ve 4 adamı tutuklanırken, Mustafa G'nin cep telefonunda yapılan incelemede, diğer çete üyelerinin de kimlikleri belirlendi. Polis ekipleri, 3 ay süren takibin ardından 7 Nisan günü 11 ilde 22 adrese eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyonda, 5'i kadın 22 kişi gözaltına alındı. Ara operasyonların da arasında bulunduğu operasyonlarda bulunan 25 araç sahiplerine teslim edildi. Emniyette sorguları tamamlanan çete üyeleri adliyeye sevk edildi.

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Oto hırsızlarına 11 ilde eş zamanlı baskın
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