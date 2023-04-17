Haberler Yaşam Haberleri Oto hırsızlarına 7 ilde eş zamanlı operasyon
Giriş Tarihi: 17.4.2023 11:25 Son Güncelleme: 17.4.2023 11:38

Oto hırsızlarına 7 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli 7 farklı ilde otomobil hırsızlarına yönelik yapıla eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Oto Hırsızlık Büro Amirliğince yapılan operasyon soncunda 17 çalıntı araç sahibine teslim edilmek üzere ele geçirildi. Şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Oto hırsızlarına 7 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapıldı. İstanbul, Bursa, Mardin, Hatay, Diyarbakır, Samsun ve Tekirdağ'da daha önceden tespit edilen 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda oto hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 12 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sorgu için Asayiş Şube Müdürlüğünde getirildi. Polis, şüphelilerin park halindeyken çaldıkları otomobiller ile aynı marka ve model hasarlı olan otomobillerin kimlik bilgilerini değiştirdikleri, hasarlı otomobilleri sözde tamir ettirmiş gibi sattıklarını tespit etti. Tahkikat sonucu şüphelilerin 17 otomobili aynı yöntemle çalıp, kimlik bilgilerini değiştirerek sattıkları ortaya çıktı. Polis çalınan otomobilleri bularak Yediemin otoparkına çekti. Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 7 ilde otomobil hırsızlarına operasyon: 12 gözaltı | Video

EN ÇOK OKUNANLAR

İYİ Parti kurucularından Vedat Yenerer'den bomba 'Akşener' iddiası: O gece istifa edebilir
Fırat Çakıroğlu'nun babasından Akşener'e çok sert tepki: Oğlumun kanını kaç paraya sattınız?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı: TSK misliyle karşılık verdi
CHP kampanyasında yabancı el! Özer Sencar deşifre etti...
Meral Akşener'den Başkan Erdoğan'a küstah tehdit!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona tepki: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Son dakika haberi: Türk finalinde kazanan Fenerbahçe! Sarı-Lacivertliler Avrupa şampiyonu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Oto hırsızlarına 7 ilde eş zamanlı operasyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA