Oto hırsızlarına 7 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon yapıldı. İstanbul, Bursa, Mardin, Hatay, Diyarbakır, Samsun ve Tekirdağ'da daha önceden tespit edilen 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda oto hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 12 şüpheli yakalandı. Şüpheliler sorgu için Asayiş Şube Müdürlüğünde getirildi. Polis, şüphelilerin park halindeyken çaldıkları otomobiller ile aynı marka ve model hasarlı olan otomobillerin kimlik bilgilerini değiştirdikleri, hasarlı otomobilleri sözde tamir ettirmiş gibi sattıklarını tespit etti. Tahkikat sonucu şüphelilerin 17 otomobili aynı yöntemle çalıp, kimlik bilgilerini değiştirerek sattıkları ortaya çıktı. Polis çalınan otomobilleri bularak Yediemin otoparkına çekti. Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul merkezli 7 ilde otomobil hırsızlarına operasyon: 12 gözaltı | Video