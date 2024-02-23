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Giriş Tarihi: 23.2.2024 14:13

Oto hırsızlarına operasyon! Şasi numarasını değiştirip araç satan 14 kişi yakalandı

İstanbul merkezli 4 ilde oto hırsızlarına yönelik yapılan operasyonda çalıntı ve hacizli araçları motor ve şaşi numaralarını değiştirerek sattıkları iddia edilen 14 kişilik şebeke çökertildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Şüphelilerle birlikte çalıntı 12 otomobil ele geçirildiği öğrenildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Oto hırsızlarına operasyon! Şasi numarasını değiştirip araç satan 14 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Adıyaman, Diyarbakır ve Erzurum'da yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'a getirilen şüphelilerin sorguları Asayiş şube müdürlüğünde yapıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ağır hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını çalıntı aynı model ve renkte araçlara geçirdikleri daha sonra hasarlı aracı sözde tamir ettirmiş gibi yaparak satışını sağladıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında motor ve şasi numaraları değiştirilen 12 otomobil ele geçirildiği öğrenildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde haklarında nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından haklarında işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Oto hırsızlarına operasyon! Şasi numarasını değiştirip araç satan 14 kişi yakalandı
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