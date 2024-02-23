Oto hırsızlarına operasyon! Şasi numarasını değiştirip araç satan 14 kişi yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Adıyaman, Diyarbakır ve Erzurum'da yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'a getirilen şüphelilerin sorguları Asayiş şube müdürlüğünde yapıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin ağır hasarlı otomobillerin motor ve şasi numaralarını çalıntı aynı model ve renkte araçlara geçirdikleri daha sonra hasarlı aracı sözde tamir ettirmiş gibi yaparak satışını sağladıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında motor ve şasi numaraları değiştirilen 12 otomobil ele geçirildiği öğrenildi. Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde haklarında nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik suçlarından haklarında işlem yapılan şüpheliler adliyeye sevk edildi.