Oto hırsızlığı çetesi çökertildi: 17 araç ele geçirildi, 21 kişi gözaltına alındı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda oto hırsızlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, 6 Şubat depremlerinde kullanılmaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarının çalındığı ve bu numaraların kullanıldığı araçların trafiğe çıkarıldığı ortaya çıktı. Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, çalıntı 17 araca el koyarak 5 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Bu operasyonlar sonucunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ülke genelinde 6 Şubat depreminde kullanılmaz hale gelen ve trafiğe çıkması mümkün olmayan araçların kötü niyetli şahıslar tarafından çalındığı, yakalama-hacizli ve yurtdışından getirilen araçların özel yöntemlerle şasi ve motor numaralarının değiştirildiği, bu araçların 'change' yapılarak trafiğe çıkarıldığı tespit edilmiştir. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda 12 ilde 17 araca el koyma işlemi yapılmış ve yapılan kriminal incelemeler sonucunda 8 aracın farklı illerden çalıntı olduğu, 1 aracın yurtdışı çalıntı olduğu, 4 aracın yurtdışından getirildiği, 4 aracın ise haciz-yakalama durumu olduğu anlaşılmıştır. Bingöl merkezli Bursa, Muş, Hatay ve Eskişehir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınmıştır," denildi.

"ÇALINTI ARACIMI BİNGÖL EMNİYETİ SAYESİNDE GERİ ALDIM"

Ahmet Taşdemir, 2022 yılında Bursa'da park halindeyken çalınan 2017 model Renault Clio aracını Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nün detaylı çalışmaları sayesinde geri aldı. Taşdemir, "Bingöl Emniyet Müdürlüğü'nün özverili çalışmaları sonucu aracımızı bulduk ve teslim almaya geldik," dedi.

Geçtiğimiz yıl aracı İstanbul'dan çalınan ve Bingöl'e gelerek aracını emniyetten teslim alan Ömercan Topçu, "Aracım 2023 yılında İstanbul'da park halindeyken çalındı. Bingöl Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından bulundu. Ümidimizi kesmişken telefon çaldı, Bingöl'den aradıklarını söylediler ve aracın bulunduğunu duyunca çok sevindim," şeklinde konuştu.

Çalıntı araçlar, emniyet bahçesinde sergilenerek drone ile görüntülendi.