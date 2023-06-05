Oto Hırsızlık polislerinden motor hırsızı tamirciye baskın

Sancaktepe'de bir motosiklet tamircisinin depo olarak kullandığı yere baskın yapan ekipler onlarca çalıntı motosiklet parçası ve motosiklet ele geçirdi. Bu kapsamda adreste 11 adet henüz parçalanmamış motosiklet, 14 adet motor numarası taşlanarak yok edilmiş çeşitli markalarda motor bloğu, 25 adet ise parçalanmış olarak düşünülen motosiklet parçası bulundu.