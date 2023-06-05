Oto Hırsızlık polislerinden motor hırsızı tamirciye baskın

İstanbul genelinde çalınan motosikletlerin bulunup sahiplerine teslim edilmesine ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği Görevlileri geçtiğimiz gün bir operasyon düzenledi.
Sancaktepe'de bir motosiklet tamircisinin depo olarak kullandığı yere baskın yapan ekipler onlarca çalıntı motosiklet parçası ve motosiklet ele geçirdi. Bu kapsamda adreste 11 adet henüz parçalanmamış motosiklet, 14 adet motor numarası taşlanarak yok edilmiş çeşitli markalarda motor bloğu, 25 adet ise parçalanmış olarak düşünülen motosiklet parçası bulundu.
Ayrıca şüphelilerin motosiklet çalma esnasında motosikletlerde bulunan GPS sistemlerinde sinyal kesici olarak kullanıldığı değerlendirilen cihaz da bulundu.
MOTOSİKLET TAMİRCİSİ TUTUKLANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan motosiklet tamircisi olduğu öğrenilen ve benzer suçlardan 23 kaydı olan Rıdvan F.A. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Öte yandan operasyonla ilgili polisin baskın anı ve tamircinin bir motosikleti çalma anı kameralara yansıdı.